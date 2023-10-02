Küba Dışişleri Bakanı Ankara'daki Terör Saldırısını Kınadı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, terör örgütü PKK'nın Ankara'da düzenlediği terör saldırısını kınadı. Parrilla, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, terör örgütü PKK'nın Ankara'da düzenlediği terör saldırısını kınadı.

Bakan Parrilla, X adlı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, " Küba, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyor." ifadesini kullandı.

Parrilla, Küba'nın, başta yaralılar ve aileleriyle olmak üzere Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu belirtti.