Küba Dışişleri Bakanı: ABD Ablukası 60 Yılda 159 Milyar Dolar Kayba Yol Açtı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin ülkesine uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ablukayı kınayarak, ablukanın 60 yılda toplam 159 milyar ABD dolarından fazla kayba neden olduğunu söyledi.

HAVANA, 20 Ekim (Xinhua) -- Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin ülkesine uyguladığı ekonomik, ticari ve mali ablukayı kınayarak, ablukanın 60 yılda toplam 159 milyar ABD dolarından fazla kayba neden olduğunu söyledi.

Rodriguez, ABD ablukasına ilişkin en son yayımlanan raporla ilgili olarak Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, "Mart 2022 ile Şubat 2023 arasında ablukadan kaynaklanan zarar 4,8 milyar doları aştı. Bu rakam, ayda 405 milyon dolara veya her iki saatte 1 milyon dolara tekabül ediyor" dedi.

Küba verilerine göre nüfusun yüzde 80'inden fazlası, Şubat 1962'de başlayan ve Kübalıların günlük yaşamında ciddi zorluklara neden olan ABD ablukası altında doğdu ve yaşıyor.

Yetkili, "ablukanın ölümcül bir etkisi olduğunu ve ülkeyi elektrik sisteminin modernizasyonunu üstlenmesini sağlayacak mali kaynaklardan mahrum bıraktığını" söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1-2 Kasım tarihlerinde Küba'ya yönelik ablukanın son verilmesi gerektiğine ilişkin karar tasarısını 31. kez ele alması bekleniyor.

Küba 1992'den bu yana her yıl BM Genel Kurulu'na ABD ablukasını kınayan bir karar tasarısı sunarken, tasarı uluslararası toplum tarafından büyük ölçüde kabul görüyor.

2022'deki son oylamada 185 ülke Küba'yı desteklerken Ukrayna ve Brezilya çekimser kalmış, sadece ABD ve İsrail karşı oy kullanmıştı.