Küba Devlet Başkanı Diaz Canel, Rusya ile ilişkilerin güçlendiğini belirtti

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Rusya ile ilişkilerin daha da güçlendiğini söyledi. Canel, Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'i kabul etti ve ziyaretin ilişkilere katkı sağladığını belirtti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Rusya ile ilişkilerin önemine işaret ederek, "Rusya ile ilişkilerimiz daha da güçleniyor." dedi.

Canel, Havana'daki Devrim Sarayı'nda Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'i kabul etti.

Sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulunan Canel, Kolokoltsev'in ziyaretinin Küba-Rusya ilişkilerine katkı sağladığını belirtti.

Canel, Küba-Rusya ilişkilerinin karşılıklı işbirliği açısından önemine vurgu yaparak, "Rusya ile ilişkilerimiz daha da güçleniyor. Rusya Federasyonu İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev'i kabul ettim. Ziyaretiniz, ilişkilerimizi pekiştiriyor. Yalnızca hükümetler arasında değil, halklar arasında da bir ilişki var." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Küba Siyasi Büro üyesi ve İçişleri Bakanı Tümgeneral Lazaro Alberto Alvarez ve diğer üst düzey askeri liderler de katıldı.

Küba basınında çıkan haberde, Kolokoltsev'in, misafirperverlikleri dolaysıyla Küba'ya teşekkür ettiği ve Küba devriminin tarihi yerlerini ziyaret edeceği belirtildi.