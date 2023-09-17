Küba Devlet Başkanı Diaz Canel, G77+Çin Zirvesi'nde ABD'yi eleştirdi

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'in ev sahipliğinde düzenlenen G77+Çin zirvesi sona erdi. Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz, ABD'nin adaya uyguladığı ablukayı eleştirerek, destek sunan ülkelere teşekkür etti. Zirve sonrası yayımlanan ortak deklarasyonda uluslararası ekonomik düzenin reforme edilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin temsilinin artırılması vurgusu yapıldı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'in ev sahipliğinde düzenlenen ve çok sayıda devlet başkanını bir araya getiren "G77+Çin" zirvesi, yayımlanan ortak deklarasyonla sona erdi.

Başkent Havana'da zirvenin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Küba Başbakanı Manuel Marrero Cruz, ABD'nin adaya uyguladığı siyasi ve ekonomik ablukayı eleştirerek, Küba'ya bu konuda destek sunan ülkelere, halkı ve hükümeti adına teşekkür etti.

Manuel Marrero Cruz, "Sizi hedeflerimiz doğrultusunda, burada birlikte çalışmaya davet ediyorum, Havana'daki buluşma çağrımıza böyle coşkulu yanıt vermenizi takdir ediyorum. Tüm üyelerimizin G77 başkanlığımıza verdiği paha biçilmez destek olmasaydı, bu sonuçlara ulaşamazdık. Katılan ve katkı sağlayan herkese bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Ortak deklarasyon yayımlandı

Zirvenin tamamlanmasının ardından yayımlanan ortak deklarasyonda, mevcut uluslararası ekonomik düzenin yol açtığı zorluklara işaret edilerek, "Uluslararası finansal yapıda kapsamlı reform yapılmasında ve küresel karar alma süreçlerinde gelişmekte olan ülkelerin temsilinin arttırılmasını sağlamalı ve işbirliğini geliştirmeliyiz. Küresel finansal sistemin zorluklarına karşı daha kapsayıcı ve koordineli yaklaşıma acil ihtiyaç olduğunun altını çiziyoruz." ifadesine yer verildi.

Gıda, beslenme, sağlık, su ve enerji alanlarında verimli teknolojilerin teşvik edilmesinin önemine vurgu yapılan deklarasyonda, "Yoksulluğun tüm boyutlarıyla kökünün kurutulması, aynı zamanda bilime, teknolojiye ve inovasyona daha fazla yatırım yapılması elzemdir. İnsan kaynağının geliştirilmesi için güney ülkelerinde oluşan beyin göçüne karşı ortak projelerin uygulanması hususunda fikir birliğine vardık." denildi.

Deklarasyonda, gelişmekte olan ülkelere yönelik tek taraflı yaptırımlar ve her türlü baskıcı ekonomik uygulamaların reddedildiği ifade edilerek, bu tarz faaliyetlerin acilen ortadan kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Siyasi izolasyon ve yaptırımların Birleşmiş Milletlerin (BM) şartında yer alan uluslararası hukuk ilkelerini "baltaladığına" işaret edilen deklarasyonda, "Bilim, teknoloji, ekonomik ve sosyal kalkınmanın önünde ciddi bir engel teşkil ettiğini vurguluyoruz." ifadesine yer verildi.

Küba Dışişleri Bakanlığına göre zirveye, BM'ye üye 116 ülke, 12 kuruluş ve 1300'den fazla kişi katıldı.

Küba basınına göre, "G77+Çin" zirvesinde 31 devlet ve hükümet başkanı, 12 devlet başkan yardımcısı ve çok sayıda diplomatik temsilci yer aldı.