Küba'da G77+Çin Zirvesi Başladı

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'in ev sahipliğinde Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenen 'G77+Çin' zirvesi başladı. Canel, zirvenin açılış konuşmasında bilgi ve teknolojiye erişimi engelleyen engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel'in ev sahipliğinde Asya, Afrika ve Latin Amerika'dan çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenen "G77+Çin" zirvesi başladı.

Başkent Havana'ya gelen devlet başkanlarını ve delegasyonları karşılayan Canel, zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Canel, üye ülkelere hitaben konuşmasında, bilgi ve teknolojiye erişimi engelleyen, halkların barış ve refah isteğine duyarsız kalınan engellerin birlikte ortadan kaldırılması çağrısında bulundu.

Bilim, teknoloji ve inovasyon alanında ilerlemenin önemine dikkati çeken Canel, "Sıfır açılık, yoksulluk, sağlık hizmetleri, kaliteli eğitim, cinsiyet eşitliği, enerjiye erişim, sanayileşme ve sosyal ihtiyaçlara erişim hususunda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nasıl ve ne zaman ulaşabileceğimize açıklık getirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Canel, zengin ülkelerin mevcut ekonomik düzende ayrıcalıklı durumlarını sürdürdüğünü vurgulayarak, insanlığın önemli bir kısmının ise az gelişmişliğe mahkum edildiğini bildirdi.

Kayda değer bilimsel-teknik gelişmeye rağmen dünyanın yoksullukta 30 yıl geriye gittiğini aktaran Canel, "2005'ten bu yana görülmeyen bir kıtlık yaşanıyor, 84 milyonu aşkın çocuk okuldan yoksun, 600 milyondan fazla insan ise okuma-yazma bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Güney ülkelerinde sağlık, gıda ve çevre araştırmalarına rağmen yatırımların sınırlı kaldığını belirten Canel, "Kovid-19 salgını süresince güneyin dışlanmasının maliyetini çarpıcı bir şekilde gördük. 100 kişi başına yalnızca 24 toz aşı düşerken, zengin ülkelerde bu neredeyse 150 doza denk geldi." dedi.

"Dayanışma ve işbirliğiyle iyi sonuçlar elde edebiliriz"

Canel, yeni bir dünya düzeninin ve finansal sistemin inşa edilmesi için G77+Çin zirvesinin önemine atıfta bulunarak, "G77+Çin, bugün 134 ülkeyi temsil ediyor, bu BM'yi oluşturan ülkelerin üçte ikisine denk geliyor, dünya nüfusunun yüzde 50'si ve GSYİH'nin yüzde 50'sini karşılıyoruz. Dayanışma ve işbirliğiyle iyi sonuçlar elde edebiliriz çünkü bizler daha fazlayız ve çeşitliyiz." diye konuştu.

Kuzeyin her zaman dünyayı kendi çıkarına göre yönlendirdiğini kaydeden Canel, artık oyunun kurallarının değişmesi gerektiğini söyledi.

Canel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e küresel kalkınmaya katkıları nedeniyle teşekkür ederek, ABD'nin ülkesine yönelik yıllardır süren ekonomik ve siyasi ablukasını da eleştirdi.

Zirvenin açılışına çok sayıda devlet başkanının yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro da katıldı.