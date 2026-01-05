Haberler

Küba: "ABD'nin Venezuela saldırılarında 32 vatandaşımız hayatını kaybetti"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılması sırasında 32 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Küba hükümeti, ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonu ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılması sırasında 32 vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırıları düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ülke dışına çıkardığı operasyonun yankıları devam ediyor. New York Times, operasyon sırasında kayıp vermediğini açıklayan ABD'ye rağmen Venezuelalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, askeri personel ve siviller dahil en az 40 Venezuela vatandaşının hayatını kaybettiğini duyururken benzer bir açıklama da Küba'dan geldi. Küba hükümeti, dün yaptığı açıklamada 32 vatandaşının ABD'nin saldırıları ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşinin kaçırılması sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Havana yönetimi, hayatını kaybeden vatandaşları için 2 günlük yas ilan edildiğini ve cenaze töreninin ayrıntılarının daha sonra açıklanacağını duyurdu. Küba hükümeti açıklamasında detay vermezken ölenlerin tamamının Küba silahlı kuvvetleri ve istihbarat teşkilatları mensupları olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Güvenlik ve savunma konusundaki sorumluluklarına sadık kalan yurttaşlarımız, görevlerini onurlu ve kahramanca yerine getirdiler ve şiddetli direnişin ardından saldırganlarla doğrudan çatışmada ya da tesislere yapılan bombardımanlar sonucunda şehit oldu" denildi.

Küba, göreve gelişinden bu yana Maduro'ya güvenlik desteği sağlasa da Maduro'ya koruma sağladığı sırada ölen Küba askerlerinin sayısı bilinmiyor.

63 yaşındaki Maduro ve eşi Cilia Flores, Cumartesi günü Venezuela'nın başkenti Karakas'ta ABD güçleri tarafından yakalanarak ABD'ye götürüldü. Uyuşturucu suçlamasıyla bugün mahkemeye çıkmayı bekleyen Maduro, New York'taki bir gözaltı merkezinde tutuluyor. 2020 yılında uyuşturucu terörizmi komplosu da dahil olmak üzere ABD'nin suçlamalarıyla itham edilen Maduro, hakkındaki suçlamaları reddediyor. - HAVANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Türk futbolunda yer yerinden oynayacak! Bahis ve şike soruşturmasında yeni dalga

Sıra onlara geldi! Türk futbolunda bu hafta yer yerinden oynayacak
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Mardin'de 2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2 kız kardeş evde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim

"Güzellikle vermezlerse, ekonomisini çökertirim"
-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı

-30'da ölümün soğuk yüzü! Tam 2 bin mezar kazıldı