KSYT, 2018'de Duma'daki kimyasal saldırılardan Suriye rejimini sorumlu tuttu

Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT), 7 Nisan 2018'de Suriye'nin başkenti Şam'ın doğusunda yer alan Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde gerçekleşen klor gazı saldırısının sorumlusunu Suriye rejimi olarak açıkladı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı Soruşturma ve Tespit Ekibi, Suriye'deki kimyasal silah saldırılarına ilişkin üçüncü raporunu yayımladı. Dışişleri Bakanlığı tarafından raporla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla ihdas edilen, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) Soruşturma ve Tespit Ekibi, açıkladığı üçüncü raporunda; 7 Nisan 2018 tarihinde Douma'da vuku bulan klor gazı saldırısının, rejim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmiş bulunmaktadır. Bir kimyasal silah saldırısında daha rejimin sorumluluğunun bulunduğu ortaya konulmuştur. Türkiye, BM ve KSYT başta olmak üzere, Suriye'de hesap verilebilirliğin sağlanmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir." - ANKARA