Kripto Varlıklarla İlgili Düzenleme Geç Kalındı

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'nin kripto varlıklara ilişkin düzenleme yapmakta geç kaldığını söyledi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğünü anımsattı.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin 6 buçuk yıl önce Türkiye'yi "kripto varlıkların yasal bir dayanağı bulunmadığı" yönünde uyardığını hatırlatan Oluç, teklifin Meclis'e sevk edilmesinde çok geç kalındığını belirtti.

Bu gecikmenin iki nedeni olabileceğini ifade eden Oluç, şöyle devam etti:

"Birincisi; bu süre boyunca kripto varlıkları kullanarak çok ciddi haksız kazanç elde etmiş olan kesimler var. İkincisi de kripto varlıklar kullanarak çok ciddi bir kara para aklaması söz konusu olmuş. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nereden çıkartıyorsunuz? Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye'yi gri listeye alırken gerekçesini, 'kara para aklama, terörün finansmanı meselelerinde iktidarın üzerine düşeni yapmaması' şeklinde açıklıyor. Yani çok büyük kara para aklama ve kara ticaret var. Her türlü karanlık işin, büyük paraların döndüğü bir alan olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla çok ciddi ve büyük haksız kazanç elde eden kesimlerin varlığı ve kara para aklanması nedeniyle bu iktidar 6,5 yıl boyunca kripto alanında hiçbir yasal düzenleme yapmadı. Peki şimdi neden bu düzenleme aceleyle geliyor? Çünkü Haziran ayında FATF'nin toplantısı var ve Türkiye'nin gri listeden çıkarılıp çıkarılmayacağına karar verilecek. Şimdi alelacele bu kanun çıkartılacak ve Türkiye'nin gri listeden çıkarılması için adım atılmış olacak. Bu nedenle düzenleme yapılıyor."

Oluç, kripto varlıklar konusunda bir kanun teklifinin gelmesine itiraz etmediklerini ancak teklifin yetersiz olduğunu iddia etti. Oluç, kripto varlıklarla büyük kazanç elde edenlere vergi getirilmediğini, küçük yatırımcının korunmasına dair herhangi bir sigortanın da düzenlemede yer almadığını kaydetti.

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) bazı ilaçları karşılamamasından kaynaklanan sıkıntıların giderilmesi gerektiğini söyledi.

Gergerlioğlu, "Mahkeme açıp, 'SGK bu parayı öde' diyorsunuz. Eninde sonunda bu mahkemeyi kazanıyorsunuz ama aylar, yıllar geçiyor, hastalığınızın tedavi şansı bitiyor. Sonunda hakkınızı alıyorsunuz ama sonunda iş işten geçmiş oluyor. Bu sıkıntının giderilmesi gerekiyor. SGK sisteminde mahkeme açmadan hakkınızı alamıyorsunuz. Zaman hastanın aleyhine gittiği için zararlı çıkıyor hastalar." diye konuştu.