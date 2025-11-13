Haberler

Kremlin: Ukrayna 'Er ya da Geç' Müzakere Yapmak Zorunda Kalacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Moskova ile müzakere etmek zorunda kalacağına dair açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya'nın barışa açık olduğunu belirterek, eğer müzakereler gerçekleşmezse savaşmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın "er ya da geç" Moskova ile müzakere etmek zorunda kalacağını söyledi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna-Rusya arasındaki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Peskov, Ukrayna'nın "er ya da geç" Moskova ile müzakere etmek zorunda kalacağını söyledi. Rusya'nın siyasi ve diplomatik çözüme açık olduğunu ve barış istediğini sözlerine ekleyen Peskov, bu fırsatın olmaması durumunda Rusya'nın gelecek nesiller için kendi güvenliğini korumak amacıyla savaşmaya devam edeceğini sözlerine ekleyerek, "Ukrayna tarafı şunu bilmeli ki, er ya da geç müzakere etmek zorunda kalacaklar ancak çok daha kötü bir konumda olacağını bilmeli. Kiev rejiminin konumu gün geçtikçe kötüleşecektir" dedi.

Moskova yönetimi, Ukrayna'yı barış görüşmelerini engellemekle suçlarken Kiev ise, Moskova'nın savaşı sonlandırma şartlarının kabul edilemez ve teslim olmakla aynı anlama geldiğini savunuyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak

Ölümüne ilişkin iddianame kabul edildi! 10 sanık yargılanacak
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
20 şehit verdiğimiz uçak vurulmuş olabilir mi? Emekli korgeneral, 49 yıl önceki olayı hatırlattı

Emekli korgeneral, 49 yıl önceki 'Ermeni er' olayını hatırlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.