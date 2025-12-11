Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi planlıyor" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika