Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı...

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Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği kaydedildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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