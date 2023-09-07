Kremlin Sözcüsü: Zayıflatılmış uranyumlu mermilerin kullanımının sorumluluğu ABD'nin olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderme kararına tepki göstererek, bu mermilerin kullanımının sonuçlarının tamamen ABD'nin sorumluluğunda olacağını belirtti. Peskov, mühimmatların geçmişte Yugoslavya'da kullanılmasının üzücü sonuçlara yol açtığını ve onkoloji gibi hastalıkların artmasına neden olduğunu ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyumlu mühimmat gönderme kararına tepki göstererek "Zayıflatılmış uranyumlu mermilerin kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğu tamamen ABD'nin olacaktır." dedi.

??????????????Peskov, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği Abrams tankları için zayıflatılmış uranyumlu mühimmatlar hakkında açıklama yapan Peskov, bunun "çok kötü" olduğunu belirtti.

Bu mühimmatların geçmişte Yugoslavya'da aktif bir şekilde kullanıldığına işaret eden Peskov, bu mermilerin kullanımının uluslararası kuruluşlar tarafından bile kaydedilen çok üzücü sonuçlara yol açtığını vurguladı.

Peskov, "Zayıflatılmış uranyumlu mermilerin kullanılmasının sonuçlarının sorumluluğu tamamen ABD'nin olacaktır. Herkes bunun bilincinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Peskov, bu mühimmatların kullanımının daha önce onkoloji ve diğer hastalıklardan muzdarip insan sayısını artırdığına dikkati çekerek bu sorunların mühimmatların kullanıldığı bölgelerde bulunanların sonraki nesilleri üzerinde de hissedildiğini dile getirdi.

"Ermenistan-ABD tatbikatı bölgede istikrara katkıda bulunmaz"

Ermenistan'ın ABD ile tatbikat yapacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, "Bu durumda, elbette bu tür tatbikatların yapılması, her halukarda durumun istikrara kavuşturulmasına, bölgedeki karşılıklı güven ortamının güçlendirilmesine katkıda bulunmaz." dedi.

Rusya'nın bölgede güvenliğin garantisi işlevini yerine getirmeye devam ettiğini belirten Peskov, Moskova'nın hem Erivan hem de Bakü ile yapıcı, tutarlı, titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9-10 Eylül'de Hindistan'da yapılacak G20 toplantısında video konuşması göndermeyeceği bilgisini de paylaşan Peskov, bütün konuşmaları ve görüşmeleri Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yapacağını hatırlattı.

Öte yandan Sözcü Peskov, "ABD'nin el koyduğu Rus oligarklara ait varlıkları Ukrayna'ya gönderecekleri" konusuna ilişkin değerlendirmesinde, "Rusya'nın yurt dışındaki devlet, özel, karma mülkleriyle ilgili fonların bloke edilmesi, el konulması veya başka şekilde tutulmasıyla ilgili tüm meseleleri yasa dışı eylemler olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.