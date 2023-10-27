Kremlin Sözcüsü: Türkiye Tarihindeki En İyi Kazanımlarını Koruyup Katladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en iyi kazanımlarını koruyup katladığını belirterek Türkiye'nin geliştiğini ve etkili bir devlet haline geldiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki en iyi kazanımlarını koruyup katladığını belirterek "Türkiye geçtiğimiz yüzyılda gelişti, ileri ve etkili bir devlet haline de geldi." dedi.

Peskov, AA muhabirine Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet Bayramı'nın 29 Ekim'de kutlanacağını hatırlatan Peskov, "Bu önemli yıl dönümünde ortaklarımızı içtenlikle tebrik etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Ülkesinde Türkiye hakkındaki düşüncelere yer veren Peskov, "Rusya'da Türkiye'yi seviyorlar ve başarılarından memnun oluyorlar. Türkiye, tarihinin en iyi kazanımlarını koruyup katlamakla kalmadı, geçtiğimiz yüzyılda gelişti, ileri ve etkili bir devlet haline de geldi." diye konuştu.

Rusya ile Türkiye arasında gelişen güvene dayalı ortaklık ilişkilerine büyük değer verdiklerinin altını çizen Peskov, bu ilişkilerin daha da güçlenmesini umduklarını sözlerine ekledi.