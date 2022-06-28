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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Ukrayna gün bitmeden savaşı durdurabilir"

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Ukrayna gün bitmeden savaşı durdurabilir'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, milliyetçilerin ve askerlerin silah bırakması durumunda Ukrayna'daki savaşın gün bitmeden sona erebileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, milliyetçilerin ve askerlerin silah bırakması durumunda Ukrayna'daki savaşın gün bitmeden sona erebileceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin savaşın kış mevsimine kadar sonlanmasını istediğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Peskov, "Ukrayna tarafı gün bitmeden her şeyi durdurabilir. Bunun için milliyetçi birliklerin ve Ukrayna ordusunun silahlarını bırakması için emir verilmesi, Rusya Federasyonu'nun şartlarının yerine getirilmesi gerekir. Bu durumda gün sonuna kadar her şey sonlanabilir. Sonrası Ukrayna Devlet Başkanı'nın kararıdır" diye konuştu.

Rusya'nın, Ukrayna'daki askeri operasyonlarıyla ilgili bilgi veren Peskov, "Devlet başkanımızın askeri operasyonların plana göre ilerlediği yönündeki açıklamaları bize rehberlik ediyor" ifadelerini kullandı. Peskov, Ukrayna'daki askeri operasyonların bir süresi olup olmadığı sorusunu ise "Hayır" şeklinde yanıtladı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

Dmitriy Peskov Kremlin Ukrayna Politika Haberler

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