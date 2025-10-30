Haberler

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya ve ABD Yeni Bir Silah Yarışına Girmedi

Güncelleme:
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in nükleer testlerinin başarıyla tamamlandığını belirtirken, Rusya ve ABD'nin yeni bir silah yarışına girmediğini vurguladı. Peskov, iki ülke arasında nükleer silahsızlanma müzakerelerinin henüz başlamadığını ifade etti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Burevestnik ve Poseidon testlerinin başarıyla tamamlandığını açıklamasına ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin nükleer denizaltı teknolojisinde 25 yıl önde olduğunu iddia etmesine rağmen Rusya ve ABD'nin yeni bir silah yarışına girmediğini kaydederek, "Hala silah yarışına girmedik" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında Rusya ve ABD görüşmelerine değindi. İki ülkenin nükleer silahsızlanma konusunda henüz uzman görüşmeleri gerçekleştirmediğini kaydeden Peskov, "Ancak bu konu gündemde" dedi. Bu tür uzman müzakerelerine duyulan ihtiyacın temaslarda defalarca dile getirildiğini aktaran Rus sözcü, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'daki görüşmesinin ardından iki ülke arasında nükleer silahsızlanma konusunu müzakere edip etmediklerine dair soruya, "Bu oldukça karışık bir konu ve bu konuya ilişkin müzakereler uzamıştır. Ancak detaylı uzman müzakereleri henüz başlamadı" cevabını verdi.

Her ülkenin savunma sistemini geliştirdiğini kaydeden Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve Pentagon'a ABD nükleer silahlarını test etme talimatına ilişkin, "Eğer Trump, bir şekilde Burevestnik testine atıfta bulunuyorsa, bu hiçbir şekilde bir nükleer test değildir. Tüm ülkeler savunma sistemlerini geliştiriyorlar, ancak bu bir nükleer test değildir" dedi.

Peskov, ABD-Rusya diyaloğuna ilişkin ise Moskova'nın Washington ile yeniden başlayan diyaloğunun çıkmaza girdiğine inanmadığını söyledi. Rusya'nın Burevestnik ve Poseidon testleri ile ABD'nin nükleer silah testlerini yeniden başlatma planlarının bunu gösterdiğini söyleyen gazetecilere Peskov, "Hayır, göstermiyor" yanıtını verdi.

Putin'in Burevestnik ve Poseidon testlerinin başarıyla tamamlandığını açıklamasına ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin nükleer denizaltı teknolojisinde 25 yıl önde olduğunu iddia etmesine rağmen Rusya ve ABD'nin yeni bir silah yarışına girmediğini kaydeden Peskov, "Hala silah yarışına girmedik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
