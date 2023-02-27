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Kremlin Sözcüsü Peskov: "Kırım'ın Ukrayna'nın kontrolüne geçmesi mümkün değil"

Politika Haberleri

Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Kırım'ın Ukrayna'nın kontrolüne geçmesi mümkün değil'

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kırım'ın Ukrayna'nın kontrolüne geçmesi mümkün değil" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, " Kırım'ın Ukrayna'nın kontrolüne geçmesi mümkün değil" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in " Kırım'ı geri alacağız ve barışı sağlayacağız" sözlerine Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan yanıt geldi. Peskov, Ukrayna'nın Kırım'ı almasının mümkün olmadığını söyleyerek, "Kırım'ın Ukrayna'nın kontrolüne geçmesi mümkün değil. Kırım, Rusya'nın ayrılmaz bir bütüdür" ifadelerini kullandı.

Peskov, AB'nin Rusya'daki 121 kişi ve kuruluşu hedef alan 10'uncu yaptırım paketine ilişkin yaptığı açıklamada ise "Bütün bunlar elbette saçma. Belli ki yaptırım listelerini oluşturmak için kim olduğu belirsiz, yaptırım konusuyla hiçbir ilgisi olmayan kişileri listelere dahil ediyorlar. Diğer yandan, listelerde başarılı kişiler yer alıyor. Bu şahısların yaptırım listesine dahil edilmesi, onları rahatsız etmez. Belli ki Batı'nın yaptırım uygulayacağı kişi sayısı yetersiz" şeklinde konuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Dmitriy Peskov Kremlin Ukrayna Kırım Politika Haberler

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