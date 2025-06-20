Kremlin Sözcüsü Peskov: İran'da Rejim Değişikliği Hayal Bile Edilemez

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Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'da rejim değişikliğinin kabul edilemeyeceğini ve olası bir suikastın büyük kaosa yol açacağını vurguladı. Peskov, bölgedeki gerginliğin tehlikeli boyutlara ulaştığını ifade etti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, " İran'da rejim değişikliği hayal bile edilemez. Bu kabul edilemez olmalı" dedi. Peskov ayrıca, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesinin "Pandora'nın kutusunu açacağını" söyledi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, St. Petersburg'daki Constantine Sarayı'nda yabancı basın mensuplarıyla bir araya gerlerek Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. İsrail- İran çatışmasına değinen Peskov, "Durum, sadece bölge için değil küresel olarak son derece hassas ve tehlikeli. Çatışmaya katılanların genişlemesi potansiyel olarak daha da tehlikeli" ifadelerini kullandı. Peskov, "Bu sadece bölgede başka bir çatışma döngüsüne ve gerginliğin tırmanmasına yol açacaktır" dedi.

Peskov, " İran'da rejim değişikliği hayal bile edilemez. Bu kabul edilemez olmalı, hatta bunun hakkında konuşmak bile herkes için kabul edilemez olmalı" ifadelerini kullandı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi halinde Rusya'nın nasıl bir adım atacağı konusuna değinmeyen Peskov, "Bu İran içinde aşırılıkçı ruh hallerinin doğmasına yol açacaktır ve Hamaney'i öldürmekten bahsedenler bunu akıllarında tutmalıdır. Hamaney suikasti Pandora'nın kutusunu açacaklar" dedi.

"Başkan Trump'ın kendine özgü bir konuşma tarzı ve kendine özgü bir dili var"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arabulucuk teklifinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedilmesi ve "iç çatışmanızı müzakere edin" ifadeleri sorulan Peskov, Trump'ın sözlerinin hakaret içerdiğini reddederek şunları ekledi: "Herkesin farklı bir dili var" yanıtını verdi. Peskov, "Başkan Trump'ın kendine özgü bir konuşma tarzı ve kendine özgü bir dili var. Biz oldukça hoşgörülüyüz ve herkesin de bize karşı hoşgörülü olmasını bekliyoruz" dedi. - ST. PETERSBURG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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