Kremlin Sözcüsü Peskov'dan Trump'ın Açıklamalarına Tepki

Güncelleme:
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın füze denemeleri konusundaki görüşlerine ilişkin yorumda bulunmaktan kaçındı. Peskov, ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesine açık olduklarını ancak bunu zorlaştıran adımlara dikkat çekti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın " Rusya'nın uzun menzilli füze denemeleri uygun değil" ifadelerine ilişkin "Bu, ABD Başkanının görüşü ve önemli" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın Burevestnik füzesini başarıyla test ettiğini açıklamasına yönelik "Rusya'nın uzun menzilli füze denemeleri uygun değil" ifadelerine ilişkin soruya yorum yapmaktan kaçındı. Rus Sözcü, "Bu, ABD Başkanının görüşü ve önemli" dedi.

Rusya ve ABD arasındaki gayri resmi temaslara değinen Peskov, "Gayri resmi temaslar, iki ülke arasında devam eden diyalogun önemli bir parçası. Özellikle de ABD, Rusya'ya karşı bir dizi dostça olmayan adımlar attığı için bunlar çok önemli. Bunlar, uzun bir yolun küçük bir adımıdır. Bu şekilde değerlendirilmeli ve gereklidir. Çok sabır gerektirir" ifadelerini kullandı. ABD'nin attığı dostça olmayan adımlara karşı Rusya'nın ABD ile ilişkilerini güçlendirmeye açık olduğunu kaydeden Peskov, "ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi süreç, tam da bahsettiğimiz gibi bize karşı alınan önlemlerle engelleniyor. Bununla birlikte, her şeyden önce kendi çıkarlarımızdan hareketle, ilişkilerin iyileştirilmesine açık olmaya devam ediyoruz" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
