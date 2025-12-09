Haberler

Kremlin: "NATO'ya saldırı hazırlığı içinde olduğumuz iddiası tamamen saçmalıktır"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın NATO ülkelerine saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Peskov, Putin’in Sovyetler Birliği'ni geri getirmek istediği yönündeki yorumların da doğru olmadığını vurguladı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO ülkelerine saldırı hazırlığında olduğu yönündeki iddialara cevap vererek, "NATO'ya saldırı hazırlığı içinde olduğumuz iddiası tamamen saçmalıktır" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa ve NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik iddialarına cevap verdi. Avrupa ülkelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak istediği yönündeki iddialarının yanlış olduğunu belirten Peskov, Putin'in bir NATO üyesini işgal etmeyi planladığına dair iddiaların da tamamen saçmalık olduğunu söyledi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in dün yaptığı "Putin'in eski Sovyetler Birliği'ni geri getirmek istediğine" yönelik açıklamasına değinerek, "Bu doğru değil. Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmak istemiyor; çünkü bu imkansız ve kendisi bunu defalarca söylemiştir. Bu konuda konuşmak, ortaklarımıza saygısızlıktır. Görünüşe göre Merz Bey bunu bilmiyor" dedi.

NATO ülkelerine saldırı iddialarına da cevap veren Peskov, "NATO'ya saldırı hazırlığı içinde olduğumuz iddiası ise tamamen saçmalıktır" ifadelerini kullandı.

AB ve NATO'nun iddiaları

Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkeleri, 2022'de başlayan Ukrayna savaşından bu yana, Rusya'nın uzun vadeli stratejik hedeflerine ilişkin ciddi güvenlik kaygıları dile getiriyor. Birçok Batılı lider, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının yalnızca bölgesel bir çatışma olmadığını, aksine Moskova'nın eski Sovyet etki alanını yeniden tesis etmeyi amaçlayan daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu savunuyor. Almanya, Baltık ülkeleri ve Polonya gibi Rusya sınırına yakın ülkeler, muhtemel bir Rus askeri genişlemesi tehdidine karşı sert uyarılar yapıyor. NATO, 2022'den bu yana Doğu Avrupa'daki askeri mevcudiyetini tarihin en yüksek seviyesine çıkarırken; Rusya'nın Ukrayna'da başarı kazanması halinde NATO topraklarına yönelik hibrit saldırılar veya doğrudan askeri eylemler ihtimalinin artacağını savunuyor.

Moskova, iddiaları reddediyor

Moskova ise tüm bu iddiaları "temelsiz" olarak nitelendiriyor ve NATO'nun doğuya genişlemesinin Rusya'nın güvenliğini tehdit ettiğini, Ukrayna savaşının da bu kapsamda "zorunlu bir savunma hamlesi" olduğunu öne sürüyor. Rusya, NATO ülkelerinin Kremlin'e yönelik suçlamalarını "Batı propagandası" olarak tanımlarken, NATO'nun askeri varlığını artırmasını da Avrupa'da gerginliği tırmandıran asıl faktör olarak gösteriyor. - MOSKOVA

