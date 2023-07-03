Kremlin Sözcüsü: Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Rusya'yı ilgilendiren kısım uygulanmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Rusya'yı ilgilendiren kısmın uygulanmadığını belirtti. Peskov, ayrıca Wagner'in silahlı isyanı ve Rus kurumlarının görevlerini yerine getirmesi konularında açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nda Rusya'yı ilgilendiren kısmın uygulanmadığını belirterek "Bu kısmının uygulanacağına dair umut pek yok." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Rusya Tarım Bankası (Rosselkhozbank) dahil tüm Rus bankalarına SWIFT yaptırımlarının kaldırılması ihtimalini değerlendiren Peskov, anlaşmada Rusya'yı ilgilendiren kısmının uygulanmadığını belirtti.

Peskov, "Şimdilik bu anlaşmanın bir kısmının uygulanmadığını görüyoruz. Anlaşma süresi sona erene kadar biraz zaman var. Ancak bu kısmının uygulanacağına dair umut pek yok." dedi.

"Rus kurumları görevlerini yerine getiriyor"

Paralı savaşçı grubu Wagner'in geçen ay Rus yönetimine silahlı isyanına değinen Peskov, "Rusya'daki Federal Güvenlik Servisi (FSB) ile özel güvenlik güçlerinin bu isyanı engelleyememesine Kremlin tarafından tepki gösterilip gösterilmediği" yönündeki soruyu yanıtladı.

Peskov, "Bu konuda yorum yapmayacağım. Tüm Rus kurumları kendi görevlerini doğru düzgün şekilde yerine getiriyor. Devlet Başkanı, bu zor günlerde Silahlı Kuvvetleri ve özel güçlerinin yüksek seviye konsolide olduğunu vurguladı ve onlara minnettar olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

Sözcü Peskov, devletin, Wagner'in faaliyetleri için 1,7 trilyon Rus rublesi harcadığı yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.