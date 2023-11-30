Kremlin Sözcüsü: Finlandiya ile Rusya sınırına asker yığılması gereksiz

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Finlandiya ile Rusya sınırına asker yığılmasının hiçbir geçerli sebebe dayanmadığını ve gerilimi daha da artırabileceğini belirtti.

MOSKOVA, 30 Kasım (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Finlandiya ile Rusya sınırına asker yığılmasının hiçbir geçerli sebebe dayanmadığını ve gerilimi daha da artırabileceğini belirtti.

Rusya yerel medyasında Çarşamba günü çıkan habere göre, Peskov söz konusu açıklamayı, Finlandiya'nın sınırını korumasına yardımcı olmak üzere Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera'nın bir grup askeri danışman gönderme kararına cevaben yaptı.

Peskov bu tür önlemlerin açıkça "gereksiz" olduğunu ve mevcut durumun Finlandiya için bir tehdit oluşturmadığını sözlerine ekledi.

Finlandiya hükümeti Salı günü, ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle 30 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında Rusya ile tüm sınır kapılarını geçici olarak kapatacağını duyurmuştu.