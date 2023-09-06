Kremlin Sözcüsü: Ermenistan'ın ABD ile askeri tatbikat niyeti endişe verici

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan ile ABD'nin ortak askeri tatbikat açıklamasına ilişkin endişe verici olduğunu belirtti. Rusya, gelişmeleri yakından takip edeceğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan ile ABD'nin ortak askeri tatbikat açıklamasına ilişkin, "Ermenistan'ın ABD ile askeri tatbikat niyetini özellikle de mevcut durumlarda endişe verici buluyoruz" dedi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ve ABD'nin önümüzdeki hafta ortak tatbikat gerçekleştireceğini açıklamıştı. Ermenistan'ın açıklamasına ilk tepki Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, planlanan tatbikatın kendileri için endişe verici olduğunu söyleyerek, "Ermenistan'ın ABD ile askeri tatbikat niyetini özellikle de mevcut durumlarda endişe verici buluyoruz. Bu nedenle gelişmeleri yakından takip edeceğiz" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rus Barış Gücü birliklerinin Dağlık Karabağ'da başarısız olduğunu ve kendi istekleriyle bölgeden çekileceğine dair sözlerine cevap veren Peskov, "Rusya, bu bölgedeki durumun istikrara kavuşturulması ve çatışmaların çözülmesinde tutarlı ve çok önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bu rolü oynamaya devam edeceğiz" diyerek, Paşinyan'ın açıklamalarına yeniden tepki gösterdi.

Ermenistan ve Ermeni halkının kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Peskov, "Ermenistan'daki nüfustan fazla Ermeni Rusya topraklarında yaşıyor ve birçoğu Rusya'nın kalkınmasına katkı veren vatanseverlerdir" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 11-20 Eylül arasında ABD ile "Kartal-Ortak 2023" tatbikatı gerçekleştirileceği belirtilmişti. Tatbikatının amacının Ermeni ordusunu uluslararası barışı koruma misyonlarına katılmaya hazırlamak olduğu ifade edilmiş ancak tatbikata katılacak asker sayısına dair bilgi paylaşılmamıştı. - MOSKOVA