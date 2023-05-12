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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiği iddialarını reddederek, 'Bu tür suçlamaları şiddetle reddediyoruz.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiği iddialarını reddederek, "Bu tür suçlamaları şiddetle reddediyoruz.

Politika Haberleri

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiği iddialarını reddederek, "Bu tür suçlamaları şiddetle reddediyoruz.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya'nın Türkiye'deki seçimlere müdahale ettiği iddialarını reddederek, "Bu tür suçlamaları şiddetle reddediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na böyle bir bilgi verildiyse bu yalan bilgidir ve bu şekilde değerlendirilmesi gerekir" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Dmitry Peskov Kremlin Türkiye Rusya Politika Haberler

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