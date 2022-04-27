Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki durumu... - Haberler

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki durumu...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki durumu...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki durumu görüştüklerini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'daki durumu görüştüklerini söyledi. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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