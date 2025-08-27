Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin başkanları temas halinde, Kremlin henüz yeni tur için kesin tarih veremiyor"...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin başkanları temas halinde, Kremlin henüz yeni tur için kesin tarih veremiyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
