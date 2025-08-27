Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya, çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve bunun için Ukrayna'dan da karşılıklı bekleniyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika