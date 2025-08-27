Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya, çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve bunun için...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya, çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve bunun için Ukrayna'dan da karşılıklı bekleniyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya, çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi konusundaki kararlılığını sürdürüyor ve bunun için Ukrayna'dan da karşılıklı bekleniyor" dedi. - MOSKOVA

