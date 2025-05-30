Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelere hazır. Ancak öncelikle heyetlerarası doğrudan müzakerelerde bir...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Putin, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelere hazır. Ancak öncelikle heyetlerarası doğrudan müzakerelerde bir...
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelere hazır. Ancak öncelikle heyetlerarası doğrudan müzakerelerde bir sonuca ulaşılması gerekiyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, Ukrayna konusunda üst düzey görüşmelere hazır. Ancak öncelikle heyetlerarası doğrudan müzakerelerde bir sonuca ulaşılması gerekiyor" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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