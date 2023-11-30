Kremlin Sözcüsü Bulgaristan'ın Uçak Kararını Eleştirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bulgaristan'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'yı taşıyan uçağın hava sahasından uçmasına izin vermeme kararını eleştirdi. Peskov, ayrıca NATO ve Ukrayna arasındaki işbirliği programını da değerlendirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Bulgaristan'ın, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'yı taşıyan uçağın, hava sahasından uçmasına izin vermeme kararının "saçma" ve "aptalca" olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

NATO ve Ukrayna arasında 2024 yılı işbirliği programının imzalanmasını değerlendiren Peskov, "Burada, yeni bir şey yok. Bu ilk kez olmuyor. NATO'nun Ukrayna ile işbirliğini sürdürmek istediği açık. Bu, hoşumuza gitmiyor ve kışkırtıcı eylem olarak görüyoruz." dedi.

Peskov, Ermenistan ve İngiltere'nin 2023-2024 döneminde savunma alanında işbirliği programı imzalanmasına ilişkin ise "Ermenistan, uygun gördüğü devletlerle ilişkilerini geliştiren egemen bir ülkedir. Ermenistan'la kendi ilişkilerimiz var. Elbette, Ermenistan dost ülke, müttefikimiz. Ermenistan ile müttefik ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aralık ayındaki programı hakkında bilgi veren Peskov, Putin'in 14 Aralık'ta "Doğrudan Hat" programı ve yıllık basın toplantısı düzenleyerek halktan ve gazetecilerden gelen soruları yanıtlayacağını bildirdi.

" Bulgaristan'ı aklı başında hareket etmeye çağırıyorum"

Bulgaristan'ın, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'yı taşıyan uçağın hava sahasından uçmasına izin vermediğine işaret eden Peskov, "Bulgar yetkililerin pozisyonu hiçbir şekilde açıklanamaz, herhangi bir çerçeveye oturmuyor, kesinlikle saçma ve hatta aptalcadır. Bulgaristan yönetimini, aldığı kararlarda aklı başında hareket etmeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kararı "tehlikeli aptallık" olarak nitelendirdi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 30. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na giden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve heyetini taşıyan uçağın, içinde Zaharova'nın bulunduğu gerekçesiyle Bulgaristan yerine Yunanistan üzerinden uçmak zorunda kaldığı belirtildi.

Zaharova da Bulgaristan'ın, ülke hava sahasından kendisinin uçmasına izin verilmediğine dair Rus tarafına nota verdiğini açıkladı.