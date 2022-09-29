Putin'in Erdoğan'a Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların "uluslararası terörizm" olduğunu söyledi Politika Haberleri Kremlin Sarayı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Putin'in Erdoğan'a Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların "uluslararası terörizm" olduğunu söylediği ifade edildi. Kremlin Sarayı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Putin'in Erdoğan'a Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların "uluslararası terörizm" olduğunu söylediği ifade edildi. (İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Vladimir Putin Kremlin Politika Güncel Haberler

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