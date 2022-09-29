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Putin'in Erdoğan'a Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların "uluslararası terörizm" olduğunu söyledi

Politika Haberleri

Putin'in Erdoğan'a Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların 'uluslararası terörizm' olduğunu söyledi

Kremlin Sarayı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Putin'in Erdoğan'a Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların "uluslararası terörizm" olduğunu söylediği ifade edildi.

Kremlin Sarayı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Putin'in Erdoğan'a Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların "uluslararası terörizm" olduğunu söylediği ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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