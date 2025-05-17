Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "(Putin-Zelenskiy görüşmesi) Böyle bir görüşme, iki tarafın heyetlerinin çalışmaları sonucunda belirli anlaşmalara varılması halinde mümkündür. Biz bunu mümkün görüyoruz" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika