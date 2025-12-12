Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan ve Putin görüşmesinin heyetler olmadan devam ettiğini ifade ederek, "Putin ve Erdoğan, Ukrayna konusunda ayrıntılı görüş alışverişinde bulundu" dedi. - AŞKABAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika