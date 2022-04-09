Kremlin: Rusya, Ukrayna'daki Operasyonun "Yakın Gelecekte" Bitmesini Umuyor - Haberler

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Kremlin: Rusya, Ukrayna'daki Operasyonun "Yakın Gelecekte" Bitmesini Umuyor

Xinhua - Politika
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Kremlin: Rusya, Ukrayna'daki Operasyonun 'Yakın Gelecekte' Bitmesini Umuyor

MOSKOVA, 8 Nisan (Xinhua) — Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, operasyonun devam ettiğini ve Rusya'nın hedeflerine ulaştığını, diğer yandan da asli işin hem askeri alanda hem de müzakere masasında devam ettiğini kaydetti. Peskov, Perşembe günü Sky News'e verdiği mülakatta da "Ordumuz, operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor" demişti. Kremlin Sözcüsü, "Ve gelecek günlerde, yakın […]

MOSKOVA, 8 Nisan (Xinhua) — Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, operasyonun devam ettiğini ve Rusya'nın hedeflerine ulaştığını, diğer yandan da asli işin hem askeri alanda hem de müzakere masasında devam ettiğini kaydetti. Peskov, Perşembe günü Sky News'e verdiği mülakatta da "Ordumuz, operasyonu sona erdirmek için elinden geleni yapıyor" demişti.

Kremlin Sözcüsü, "Ve gelecek günlerde, yakın gelecekte bu operasyonun hedeflerine ulaşmasını ya da Rusya ile Ukrayna delegasyonları arasındaki müzakereler aracılığıyla bitmesini umuyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Moskova ve Kiev, Ukrayna'da devam eden ve son bir ayda şiddetlenen krize siyasi bir çözüm bulmak için birkaç tur barış görüşmesi gerçekleştirdi.

İki tarafın delegelerinin açıklamalarına göre, bu görüşmelerin sonuçlarının Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliklerin azaltılmasına yönelik önemli bir temel oluşturması bekleniyor ancak kilit ayrılıklar henüz çözümlenmiş değil.

Xinhua / Politika

Moskova, Kremlin, Nisan, Rusya, Politika, Haberler

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