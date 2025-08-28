Kremlin: Rusya, Müzakere Sürecini Sürdürüyor

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik şiddetli saldırının ardından yaptığı açıklamada, " Rusya, (Ukrayna'da) hedeflerine siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmak için müzakere sürecini sürdürmek istiyor" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği ve şu ana kadar 18 kişinin ölümüne yol açan hava saldırısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Peskov, son saldırı ile Rusya'nın barış görüşmelerinde ilerleme kaydetme yönündeki isteği arasında bir çelişki olup olmadığı yönündeki soruya ilişkin "her iki tarafın da birbirlerine saldırmaya devam ettiğini" söyledi. Peskov, "Özel askeri operasyon devam ediyor. Kiev rejiminin Rus altyapısına, çoğunlukla Rus sivil altyapısına yönelik saldırılarının da devam ettiğini görebilirsiniz. Rusya Silahlı Kuvvetleri de görevlerini yerine getiriyor" dedi. Rusya'nın askeri noktaları ve askeriyeyle ilgili altyapıyı başarıyla vurduğunu belirten Peskov, "Aynı zamanda Rusya, hedeflerine siyasi ve diplomatik yollarla ulaşmak için müzakere sürecini sürdürmek istiyor" diye konuştu.

"Havada ateşkes konusunda henüz bir anlaşma yok"

Ukrayna'nın Rusya'da petrol rafinerilerine gerçekleştirdiği misilleme saldırılarıyla ilgili sorulan soruya ilişkin Peskov, Rusya'nın iç akaryakıt pazarının tam olarak tedarik edildiğini ve durumun kontrol altında olduğunu ifade etti. Rusya ile Ukrayna arasında "havada ateşkes" ihtimalinin sorulması üzerine Peskov, böyle bir ateşkes konusunda henüz bir anlaşmaya varılmadığını ve müzakerelerin gizli yürütülmesi gerektiğini söyledi. - MOSKOVA