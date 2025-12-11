Haberler

Kremlin: "Putin, yarın Türkmenistan'da Erdoğan ile görüşecek"

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeyi planlıyor" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü ve 2025 yılının BM Genel Kurulu kararıyla Uluslararası Barış ve Güven Yılı ilan edilmesi münasebetiyle düzenlenecek Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere Türkmenistan'ı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ziyareti sırasında ikili görüşmeler de yapması bekleniyor. Erdoğan'ın yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin' de Türkmenistan'da ikili temaslarda bulunacak. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in yarın Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeyi planladığı kaydedildi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, düzenlediği basın toplantısında, "Yarın, Başkan Putin Aşkabat'ta temaslarda bulunacak. Türkmenistan'da Uluslararası Barış ve Güven Yılı vesilesiyle Uluslararası Barış ve Güven Forumu düzenlenecek. Cumhurbaşkanı, bu forumun marjında çeşitli ikili görüşmeler de planladı" dedi. Peskov, Putin'in Erdoğan ile görüşme planı olup olmadığı sorusuna ise "Planlanıyor" yanıtını verdi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
