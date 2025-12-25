Kremlin: "Putin, Ukrayna'ya yönelik barış planına ilişkin önerileri analiz ediyor"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Miami görüşmelerinde yapılan Ukrayna'da barış ihtimaline ilişkin ABD önerilerini analiz ettiğini bildirdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov birçok başlık hakkında gazetecilere açıklama yaptı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in Miami'den Moskova'ya gelir gelmez kendisine sunduğu Ukrayna'da barış ihtimaline ilişkin ABD önerilerini analiz ettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin dün yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırılarına atıfta bulunarak, Ukrayna'ya saldıranların "hak ettiklerini bulmasını" ve "sonlarının gelmesini" temenni eden sözlerine de değinen Dmitriy Peskov, açıklamayı "birine ölüm dilemek" olarak yorumladı ve "Yeterince aklı başında olmayan birine benziyor. Zelenskiy'nin açıklamaları, onun siyasi ve diplomatik yollarla bir çözüme yönelik makul kararlar alıp alamayacağı sorusunu gündeme getiriyor" dedi.

Peskov açıklamasında ayrıca Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a Noel dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdiğini belirterek, "Devlet Başkanı, Trump'ı Noel için tebrik etti ve kendisine bir kutlama telgrafı yolladı" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sarayı sözcüsü, iki lider arasında bir telefon görüşmesi planlanıp planlanmadığı sorusuna da, "Şu an itibarıyla böyle bir görüşme planlanmıyor" cevabını verdi. - MOSKOVA