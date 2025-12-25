Haberler

Kremlin: "Putin, Ukrayna'ya yönelik barış planına ilişkin önerileri analiz ediyor"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in Miami'deki Ukrayna barış önerilerini değerlendirdiğini belirtti. Ayrıca Zelenskiy'nin açıklamalarını eleştirerek siyasi çözüm arayışlarıyla ilgili sorular gündeme getirdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Miami görüşmelerinde yapılan Ukrayna'da barış ihtimaline ilişkin ABD önerilerini analiz ettiğini bildirdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov birçok başlık hakkında gazetecilere açıklama yaptı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in Miami'den Moskova'ya gelir gelmez kendisine sunduğu Ukrayna'da barış ihtimaline ilişkin ABD önerilerini analiz ettiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin dün yaptığı konuşmada, Rusya'nın saldırılarına atıfta bulunarak, Ukrayna'ya saldıranların "hak ettiklerini bulmasını" ve "sonlarının gelmesini" temenni eden sözlerine de değinen Dmitriy Peskov, açıklamayı "birine ölüm dilemek" olarak yorumladı ve "Yeterince aklı başında olmayan birine benziyor. Zelenskiy'nin açıklamaları, onun siyasi ve diplomatik yollarla bir çözüme yönelik makul kararlar alıp alamayacağı sorusunu gündeme getiriyor" dedi.

Peskov açıklamasında ayrıca Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'a Noel dolayısıyla bir tebrik mesajı gönderdiğini belirterek, "Devlet Başkanı, Trump'ı Noel için tebrik etti ve kendisine bir kutlama telgrafı yolladı" ifadelerini kullandı.

Kremlin Sarayı sözcüsü, iki lider arasında bir telefon görüşmesi planlanıp planlanmadığı sorusuna da, "Şu an itibarıyla böyle bir görüşme planlanmıyor" cevabını verdi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Bilal Erdoğan: Yerli ve milli, yeni bir aydın sınıfına ihtiyacımız var

Bilal Erdoğan'dan programa damga vuran mesaj: Buna ihtiyacımız var
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü