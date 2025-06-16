Kremlin: "Putin, Erdoğan'a teşekkür etti"

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere yardımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği kaydedildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin tarafından yapılan görüşmeye ilişkin açıklamada, İsrail-İran Savaşı'nın yanı sıra Rusya-Ukrayna müzakereleri ve bölgesel konular ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk günden itibaren saldırıları durdurmak için diplomatik girişimlere ağırlık verdiğini, İran'ın etrafındaki sorunları çözmenin tek yolunun diplomasi olduğunu ve bir an önce müzakere masasına dönülmesi gerektiğini söyledi" denildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan şiddet sarmalının tüm bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini, Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz tutumunun uluslararası sistem için açık bir tehdit oluşturduğunu ve bölgenin yeni bir savaşı kaldıramayacağını söylediği aktarıldı.

Kremlin açıklamasında liderlerin Orta Doğu'daki düşmanlıkların sona erdirilmesi ve çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesini vurguladığı belirtilirken "Her iki taraf da çok sayıda can kaybına yol açan ve tüm bölge için uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabilecek olan İran-İsrail çatışmasının tırmanmaya devam etmesinden duydukları ciddi endişeyi dile getirdiler" ifadesine yer verildi.

Putin'den teşekkür

Erdoğan ve Putin!in çatışmaların derhal durdurulması ve İran'ın nükleer programı da dahil ihtilaflı konuların sadece siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasından yana tavır koyduğu belirtilen açıklamada "Ukrayna konusunu ele alırken Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna doğrudan müzakerelerinde sağladığı destek için Erdoğan'a teşekkür etti" denildi.

Görüşmede Rusya'nın Ukrayna ile ikinci tur müzakerelerin sonuçlarını takiben ölen askerlerin naaşlarının nakli ve savaş esirlerinin değişimi de dahil anlaşmalara uyduğu kaydedildi. - MOSKOVA