Kremlin: "(Zelenskiy'in seçim açıklaması) Bu konuyu ABD'den herhangi biriyle ele alacak zamanımız olmadı"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin seçim hazırlığına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Peskov, Rusya'nın ateşkes değil, kalıcı barış için çalıştığını vurguladı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "seçime hazır" olduklarına yönelik açıklamasına değindi. Rusya'nın, Zelenskiy'nin açıklamalarını henüz görüşmediğini ifade eden Peskov, Zelenskiy'in bu ifadelerinin ABD tarafından muhataplarla görüşülüp görüşülmediğine ilişkin soruya "Bu konuyu ABD'den herhangi biriyle ele alacak zamanımız olmadı" yanıtını verdi.

"Biz ateşkes değil, barış için çalışıyoruz"

Zelenskiy'nin Kiev'in "enerji ateşkesine" kurmaya hazır olduklarına yönelik açıklamasına da değinen Peskov, "Biz ateşkes değil, barış için çalışıyoruz. Bu konuyla ilgili belgelerin imzalanmasıyla sağlanacak sürdürülebilir, kalıcı ve uzun süreli barış mutlak bir önceliğimizdir" ifadesini kullandı.

"ABD'nin bana yardım etmesini istiyorum"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, seçim beklentilerine ilişkin, "Seçime hazırım. ABD'nin bana yardım etmesini istiyorum. ABD ve Avrupalı ortaklarımız ile birlikte seçimin güvenliğini garanti altına alabiliriz. Böylece Ukrayna gelecek 60 ila 90 gün arasında bir seçim için hazır olacaktır" demişti. - MOSKOVA

