Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki durum ve ABD'nin çözüm önerileri bağlamında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika