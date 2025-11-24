Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki durum ve ABD'nin çözüm önerileri bağlamında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirerek Ukrayna'daki durum ve ABD'nin çözüm önerileri bağlamında görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi. - MOSKOVA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika