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Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Politika Haberleri

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kremlin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini açıkladı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Politika Haberler

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