Kremlin: ABD, Ukrayna'ya Silah Sevkiyatına Devam Edecek

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri göndereceği yönündeki açıklamalarına ilişkin, "Gerçek şu ki, ABD'den Ukrayna'ya silah, mühimmat ve askeri teçhizat sevkiyatı devam etti ve devam edecek" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov haftalık basın toplantısında gazetecilere açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri göndereceği yönündeki açıklamalarına ilişkin konuşan Peskov, "Yüksek maliyet vb. konularda birçok açıklama yapıldı, ancak şimdi bu sevkiyatların Avrupa tarafından ödeneceği anlaşılıyor. Bazıları ödenecek, bazıları ödenmeyecek ama gerçek şu ki, ABD'den Ukrayna'ya silah, mühimmat ve askeri teçhizat sevkiyatı devam etti ve devam edecek" dedi.

"Rus tarafı, üçüncü tur görüşmeleri sürdürmeye ve gerçekleştirmeye hazır"

Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu vurgulayan Dmitriy Peskov, Kiev'in barış görüşmelerinin üçüncü turu konusunda açıkça acele etmediğini belirterek, "Hala takvimle ilgili önerileri bekliyoruz" diye konuştu. - MOSKOVA