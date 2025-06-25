Kremlin, ABD'nin İran Nükleer Tesislerine Yaptığı Saldırının Hasarını Değerlendirdi

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Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin İran nükleer tesislerine verdiği hasarın boyutunu belirlemenin çok erken olduğunu ifade etti. Peskov, gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD'nin saldırısının İran nükleer tesislerine verdiği hasarı söylemek için çok erken" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün düzenlediği basın toplantısında ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine değindi. Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıların ardından "nükleer tesislerin yok edildiği" ifadelerinin aksine hasarın boyutlarını belirlemek için çok erken olduğunu söyledi. Basın mensuplarının Rusya'nın hasarın boyutlarına ilişkin bir bilgisinin olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren Peskov, "şuanda hiç kimsenin gerçekçi verilere sahip olduğuna inanmıyorum. ABD'nin saldırısının İran nükleer tesislerine verdiği hasarı söylemek için çok erken çok erken. Bu tür veriler ortaya çıkana kadar beklememiz gerekiyor" dedi.

Rus Sözcü, Washington ve Tahran arasında açık iletişim kanalları olduğuna dair göstergeler bulunduğunu belirterek, Moskova'nın gelişmeleri yakından izlediğini ve İran'la görüşmeye devam ettiğini sözlerine ekledi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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