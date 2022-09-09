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Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı

Politika Haberleri

Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı

Kraliçe II. Elizabeth'in bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından tıbbi gözetim altına alındığı bildirildi.

Kraliçe II. Elizabeth'in bugün yapılan sağlık kontrollerinin ardından tıbbi gözetim altına alındığı bildirildi.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, bu sabah yapılan kontrollerin ardından doktorların sağlık durumundan endişe duyduğu gerekçesiyle 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth'in tıbbi gözetim altına alındığı belirtildi. Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin rahatı yerinde ve Balmoral'da kalıyor" denildi.

Kraliçe'nin gözetim altına alınmasının ardından Başbakan Liz Truss tüm ülkenin kraliçe için endişelendiğini söyleyerek, "Tüm iyi dileklerim şu anda Kraliçe ve ailesiyle birlikte" dedi. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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