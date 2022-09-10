Kraliçe Elizabeth'in sevenleri Buckhingham Sarayı'nın önüne çiçek bırakıyor

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından sevenleri, başkent Londra'daki Buckhingham Sarayı'nın önüne çiçek bırakıyor. II. Elizabeth'in ölümünün ardından ülkedeki madeni paralar, banknotlar, pasaportlar, milli marş ve diğer sembolik unsurlarda da değişikliğe gidilecek.

Birleşik Krallık'ta 26 yaşında tahta çıkan, 15 başbakan gören ve "tahtta en uzun süre kalan hükümdar" unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ülkeyi derinden sarstı. Kraliçenin ölümünün ardından sevenleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Buckingham Sarayı'nın çevresine çiçek bırakmaya başladı.

II. Elizabeth'in halkı yasa boğan ölümüyle birlikte birçok alanda da değişikliğe gidilecek. Ülkedeki paralar, pasaportlar, milli marş da dahil olmak üzere pek çok şey değiştirilecek. Birleşik Krallık'taki tüm nakit ve madeni paralarda ülkede 70 yıl hüküm süren Kraliçe Elizabeth'in portresi yer alırken, ölümünün ardından paralarda artık yerine gelen Kral Charles'ın portresi bulunacak. Ülkede 80 milyar sterlin değerinde 4.5 milyar adet banknot olduğu tahmin ediliyor. Paralardaki portrenin değiştirilmesinin ise en az 2 yıl süreceği tahmin ediliyor.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Birleşik Krallık Milli Marşı da değiştirilecek. Marştaki "Tanrı kraliçemizi korusun" sözlerinin yerini "Tanrı kralımızı korusun" ifadesi alacak.

Pullar, posta kutuları ve pasaportlar da değişecek

Kraliçe II. Elizabeth'in posta kutuları ve posta pullarında yer alan sembolik imzası olarak değerlendirilen "EIIR" de değiştirilecek. Ancak İngiltere basınında yer alan haberlere göre ülkenin Ulusal Posta Ofisi olan Royal Mail'in tüm posta kutularından "EIIR" ifadesinin kaldırılması muhtemel görülmezken, postanede kullanılan pulların görüntüsünün yeni hükümdarın fotoğrafı ile değiştirileceği belirtiliyor. Birleşik Krallık genelinde Kraliçe II. Elizabeth için sembol olarak kullanılan "EIIR" ifadesi ile süslenen binlerce bayrak da değiştirilecek. Bayrakların genellikle karakollarda, askeri gemilerde kullanıldığı biliniyor. EIIR ifadesinin yer aldığı resmi üniformaların da değiştirileceği tahmin ediliyor.

Birleşik Krallık pasaportları da kraliçenin ölümüyle beraber değiştirilecek. Pasaportlarda yer alan "Britanya Majestelerinin Dışişleri Bakanı, majesteleri adına, kişiye izinsiz veya engel olmadan serbestçe geçmesine ve parasını karşılamasına izin vermesini talep ediyor. Kişiye gerekli olabilecek yardım ve korumayı sağlayın" ifadeleri, yeni hükümdar olan "Kral" unvanı yer alacak şekilde güncellenecek.

İngiltere hükümdarına bağlılık yemini de değiştirilecek

1952'den beri İngiliz milletvekilleri tarafından yapılan İngiltere hükümdarına bağlılık yemini de değiştirilecek. "Ben (üyenin adı) her şeye gücü yeten Tanrı'ya yemin ederim ki yasalara göre Majesteleri Kraliçe Elizabeth'e, onun varislerine ve haleflerine sadık kalacağıma ve gerçek bağlılık göstereceğime yemin ederim" sözleri Kral Charles'ın isminin yer alacağı şekilde düzenlenecek. Milletvekillerinin İngiltere hükümdarına bağlılık sözü vermedikçe Avam Kamarası'nda yer almasına, konuşmasına, oy kullanmasına veya maaş almasına izin verilmiyor.

Ayrıca İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinde anayasaların yeni hükümdar Kral Charles'ın adına atıfta bulunacak şekilde değiştirilmesi gerekiyor.

Cenaze töreninin 18 Eylül'de yapılması bekleniyor

Kraliçe II. Elizabeth'in dün İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde öldüğünün duyurulmasının ardından cenaze töreninin tarihi resmi olarak henüz açıklanmazken, 18 Eylül'de yapılmasının beklendiği belirtiliyor. Ülkede 10 gün ulusal yas ilan edilirken, bayraklar da yarıya indirilmişti. Cenaze töreni ve yas bittikten sonra Kral Charles için taç giyme töreninin yapılması planlanıyor. - LONDRA