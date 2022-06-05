Kozan'da seçmen sandığa gitti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kozan'da seçmen sandığa gitti

İhlas Haber Ajansı - Politika
Kozan'da seçmen sandığa gitti

Adana'nın Kozan ilçesinde Andıl ve Yüksekören Mahallelerinde muhtarlık seçimi yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Andıl ve Yüksekören Mahallelerinde muhtarlık seçimi yapıldı.

Kozan'ın Andıl Mahallesi'nde muhtar Cumali Akıllı'nın vefat etmesi ve Yükseköğren Mahallesi muhtarlığının da düşmesi üzerine 2 mahalleli bugün sandık başına gitti. Andıl Mahallesi'nde Abuzer Akıllı ve Yasin Köse'nin aday olduğu muhtarlık seçiminde 168 oy kullanıldı. Andıl Mahllesi'nde Yasin Köse 82, Abuzer Akıllı 64 oy alırken 3 geçersiz oy sayıldı. Muhtar adayı Yasin Köse 18 oy fark ile Andıl Mahallesi'nin yeni muhtarı seçildi.

Yüksekören Mahallesi'nde muhtar adayı olarak Cüneyt Özkan ve Kürşat İnceler aday olarak yarıştı. Kapanan sandık sonuçlarına göre 601 oy kullanıldı. Cüneyt Özkan 298, Kürşat İnceler 250 oy alırken 13 oy geçersiz sayıldı. Bu seçim sonuçlarına göre Cüneyt Özkan 48 oy fark ile muhtar seçildi. - ADANA

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title