Kozan'da Asayiş Denetimleri: 6 Şüpheli Tutuklandı, 12 Hükümlü Cezaevine Gönderildi
Son Güncelleme:
Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde 6 şüpheli tutuklandı, 12 hükümlü cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.
Kozan ilçesinde geçen hafta yapılan asayiş denetimlerinde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı, 12 hükümlü cezaevine gönderildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20-26 Kasım'da 216 personelle 27 noktada denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü de cezaevine gönderildi.
Çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği ile 2 kurusıkı tabanca ve 200 mermi ele geçirdi.
Kaynak: AA / Politika