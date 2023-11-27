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Kozan'da Asayiş Denetimleri: 6 Şüpheli Tutuklandı, 12 Hükümlü Cezaevine Gönderildi

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Politika Haberleri
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Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde 6 şüpheli tutuklandı, 12 hükümlü cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Kozan ilçesinde geçen hafta yapılan asayiş denetimlerinde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı, 12 hükümlü cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20-26 Kasım'da 216 personelle 27 noktada denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde yakalanan 6 şüpheli tutuklandı, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü de cezaevine gönderildi.

Çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 av tüfeği ile 2 kurusıkı tabanca ve 200 mermi ele geçirdi.

Kaynak: AA / Politika

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Kozan Tutuklama Cezaevi Yakalama 3. Sayfa Politika Haberler

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