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Kozan'da Asayiş Denetimleri: 6 Şüpheli Tutuklandı, 12 Hükümlü Cezaevine Gönderildi

Kozan ilçesinde yapılan asayiş denetimlerinde 6 şüpheli tutuklandı, 12 hükümlü cezaevine gönderildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.