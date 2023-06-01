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Köydeki Tüm Oylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çıktı

Köydeki Tüm Oylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çıktı

Politika Haberleri

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan bir köyde 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılan 45 oy da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan bir köyde 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçiminde kullanılan 45 oy da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı İncebel köyünde 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde 45 45 oy kullanıldı. Kullanılan 45 oy da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi. Köydeki oyların tamamının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildiğini belirten İncebel köyü muhtarı Mehmet Çamlıca, yaşanan durumun kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

İncebel köyü muhtarı Mehmet Çamlıca "45 oydan 45'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gitti. Köyümüzle gurur duyuyoruz gerçekten. Herhalde çok nadirdir yüzde yüzde 100 Erdoğan'a oy verilmesi, köyümüzle gurur duyuyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kastamonu Politika Haberler

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