Köyceğiz Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısı yapıldı

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz Belediyesi, 2022 Yılının dördüncü meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Köyceğiz Belediyesi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, Köyceğiz Ulucami Mahallesi Gül Sokak olarak faaliyet gösteren sokağın isminin Münir Cem Sokak olarak değiştirilmesi konusu görüşüldü ve karara bağlandı. Toplantıda, encümen üye seçimi yapıldı; 1'inci Osman Özbek, 2'inci Ramazan Kaya oldu. Köyceğiz Belediye Başkanlığı Konut Tahsis Yönergesi Taslağı konusu ve Sosyal Konut Tahsis ve Kiralama Yönetmenliği taslağı yeniden görüşüldü. Fen İşleri Müdürlüğü ücret tarifesi değişikliği konusu ve 2021 yılı Faaliyet Raporları görüşülerek karara bağlandı. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, "Alınan kararların İlçemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim" açıklamasında bulundu. - MUĞLA