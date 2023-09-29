Kosovalı Sırp Milan Radoicic, olayları tek başına planladığını açıkladı

Kosovalı Sırp Milan Radoicic, 24 Eylül'de bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayları tek başına planladığını açıkladı.

Radoicic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki avukatı aracılığıyla medyaya mektup gönderdi.

Kosova'nın kuzeyindeki olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan Radoicic, çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yaşananları organize ettiğini kabul etti.

Radoicic, Kosova'nın en büyük Sırp partisi olan Sırp Listesindeki başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini belirterek, "24 Eylül'de olay yerine arkadaşlarımla beraber geldim ancak tüm lojistik planlamaları kendim hazırladım. Planladıklarımdan ne Sırbistan'ı ne de Kosova'nın kuzeyindeki kurumları haberdar ettim." ifadelerini kullandı.

Sırbistan hükümetinden asla yardım almadığını kaydeden Radoicic, tek amacının Kosova yönetimine karşı direnç oluşturmak olduğunu söyledi.

Radoicic, Kosovalı polisin ölümünün "kazara" olduğunu belirterek, "Arkasından ağır bir çatışma yaşandı. Sırbistan adaletine teslim olmaya hazırım." dedi.

Kosova polisi Radoicic'in evinde arama yaptı

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da ülkenin kuzeyindeki Banjska'da polise yönelik düzenlenen saldırıya katıldığı kesinleşen Radoicic'in, bölgedeki ev, iş yeri ve villasının sabah polis tarafından arandığını bildirdi.

Sveçla, sosyal medya hesabından, ABD ile İngiltere tarafından kara listeye alınan Radoicic'in sabah polis tarafından arama gerçekleştirilen evi ve villasından görüntüler paylaştı.

Sveçla, bunca yıldır "suçun merkezi" olarak tanımladığı ülkenin kuzeyindeki terör örgütünün tüm varlıklarının araştırılması gerektiğini vurguladığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Kosova polisi, mahkemenin emri üzerine bugün Milan Radoicic'in dairesine, Ujman Gölü'ndeki villasına, Mitrovica Hastanesinin ısıtma odasına ve 'Mami' lakaplı Vladimir Radojevic'in evine baskın düzenledi. (Polise saldıran) Grubun liderinin Milan Radoicic olduğunu görsellerle ve diğer delillerle kanıtladık. Görüntülerde, olayın herhangi bir 'özgürlük savaşçısı' değil, bölgedeki bir 'Pablo Escobar'la ilgili olduğu kanıtlanıyor. Vatandaşların savunucusu kisvesi altında, kendisi ve ortakları kanunun, devletin ve diğer vatandaşların üzerinden multimilyoner oldu."

Kosova Cumhuriyeti Özel Savcılığı da yayımladığı açıklamayla, baskınların Kosova'nın kuzeyindeki beş noktada gerçekleştiğini duyurdu.

Savcılığın açıklamasında, Milan Radoicic'e ait olduğu belirtilen mülk ve iş yerlerine el konulması için uzaklaştırma emri talep edildiği bildirildi.

Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlar

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.