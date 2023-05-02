Kosova ve Sırbistan, Kosova Savaşı sonrası hala kayıp olan kişilerle ilgili uzlaşmaya vardı

Kosova ve Sırbistan, 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı nedeniyle halen kayıp olan bin 621 kişinin kalıntılarını tespit etmek amacıyla birlikte çalışma konusunda "Kayıp Kişilere İlişkin Deklarasyon"u üzerinden anlaştı.

Kosova ve Sırbistan, 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı nedeniyle halen kayıp olan bin 621 kişinin kalıntılarını tespit etmek amacıyla birlikte çalışma konusunda "Kayıp Kişilere İlişkin Deklarasyon"u üzerinden anlaştı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Albin Kurti, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda ilişkilerin normalleştirilmesi amacıyla başlatılan Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Tarafların, TSİ 19.20'de başlayan görüşmede, ilk olarak 1998-1999 yıllarındaki Kosova Savaşı'nda kaybolan kişilerin gömüldükleri yerlerin tespit edilmesi ve cesetlerin çıkarılması konusunda iki ülke arasında iş birliğini öngören Kayıp Kişilere İlişkin Deklarasyon konusunda anlaştığı bildirildi.

Her iki taraf da, Kayıp Kişilere İlişkin Deklarasyon kapsamında sınıflandırılmış olanlar da dahil olmak üzere belgeleri paylaşmayı ve şüpheli toplu mezarların yerlerini tespit etmek için uydu verilerini ve diğer teknolojileri kullanmayı kabul etti.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "20 yılı aşkın bir süre sonra, aileleri sevdiklerinin nerede olduğundan habersiz yas içinde yaşamaya devam ediyor. Ailelerin, tıpkı toplumun geneli gibi, akrabalarının kaderini bilmeye hakları var" dedi.

En büyük toplu mezar 2001'de tespit edilmişti

Yaklaşık 24 yıl sonra 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği savaşta çoğunluğu Arnavut kökenli bin 621 kişi hala kayıp. Savaştan kalma en büyük toplu mezar ise 2001 yılında Sırbistan'ın başkenti Belgrad yakınlarındaki bir polis yerleşkesinde tespit edilmiş, mezarda 800'den fazla Kosovalı Arnavut'un cesedine ulaşılmıştı.

Vucic görüşme öncesinde, Batı'daki büyük güçlerin Sırbistan'a karşı birlik olduğuna işaret ederek bugünkü toplantının zorlu geçeceğini açıklamıştı. Kosova Başbakanı Kurti ise, Sırp Belediyeler Birliği'nin (ZSO) kurulmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Kosova'da Bosna Hersek'teki gibi bir Sırp Cumhuriyeti'nin kurulmasına asla izin vermeyeceklerini belirtmişti. - BRÜKSEL