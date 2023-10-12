Kosova Ulusal Denetim Ofisi 20. Kuruluş Yıl Dönümü Konferansı

Kosova Ulusal Denetim Ofisi'nin 20. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konferansta, yüksek denetim kurumlarının vatandaşların yararına rolü ele alındı. Konferansa, uluslararası denetim kurumlarının başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kosova Ulusal Denetim Ofisinin 20. kuruluş yıl dönümü nedeniyle "Yüksek Denetim Kurumlarının vatandaşların yararına rolü" konulu konferans düzenlendi.

Başkent Priştine'de gerçekleştirilen konferansa, Kosova Cumhuriyeti Genel Denetçisi Vlora Spanca, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Portekiz Sayıştay Başkanı Jose F. F. Tavares ve İsveç Genel Denetçisi Helena Lindberg'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Spanca, yaptığı konuşmada, kamu kurumlarının şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin giderek daha gerekli hale gelmesi nedeniyle denetimin rolünün hayati önem taşıdığını söyledi.

Denetimin artmasıyla vatandaşların kamu fonlarını yönetenlere güveninin de arttığını belirten Spanca, "Bütçe kuruluşlarının denetimi zorlu bir süreçtir ancak zorluklarına rağmen kamu fonlarının vatandaşların yararına yönetilmesi için temel değerleri beraberinde getirmektedir." ifadesini kullandı.

Sayıştay Başkanı Yener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova Denetim Ofisinin ve Kosova kurumlarının gelişmesini yakından görme fırsatını bulduğunu söyledi.

Yener, "Kosova Denetim Ofisi Başkanı ile yapacağımız görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin Sayıştaylar arasında da artarak devam etmesi yönünde geleceğe yönelik ortak projeleri geliştirme konusunda bir dizi temasımız olacak." diye konuştu.

Konferansta ayrıca Uluslararası Sayıştay Teşkilatının (INTOSAI) Genel Müdürü Einar Gorrissen ve ABD Genel Denetçisi Gene Dodaro'nun video mesajları gösterildi.

????Kosova Ulusal Denetleme Ofisi, Birleşmiş Milletler (BM) Kosova Geçici Yönetim Misyonunca (UNMIK) 2003'te kuruldu.